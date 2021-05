El nuevo Hard Rock Hotel Madrid abrirá sus puertas el próximo 1 de julio

Hard Rock Hotel Madrid llega a la capital española dando el pistoletazo de salida al verano. El nuevo hotel inaugurará sus instalaciones el próximo 1 de julio en pleno Triángulo del Arte de Madrid para convertirse en el lugar de los amantes de la música y el entretenimiento, aventureros, foodies y con ganas de descubrir y probar.

Situado en Atocha y frente al histórico Museo Reina, Hard Rock Hotel Madrid contará con Raúl Palomo Marugan como General Manager. Hard Rock Hotel abre así su tercer resort en España (tras Ibiza y Tenerife), con su estilo fuera de lo común, caracterizado por la fusión entre la propia filosofía de Hard Rock Hotel y la forma de vida de la capital.

El hotel contará con 161 habitaciones y diferentes propuestas gastronómicas y de entretenimiento perfectas para los viajeros que se alojen pero también para los residentes en Madrid. Cada una de las habitaciones cuenta con el servicio musical The Sound of Your Stay® y ofrece la posibilidad de alquilar guitarras Fender®.

Además, también puedes disfrutar de una clase de yoga Rock Om® en la habitación o descansar en la piscina exterior, incluso ir al Body Rock® Fitness Centre y refrescarte con los productos de baño Rock Spa® antes de subir a su increíble azotea con vistas de 360º de Madrid y disfrutar de la buena gastronomía local.

