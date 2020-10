Hard Rock para llevar: así es el regreso de la marca internacional a la capital

Hard Rock Cafe® anuncia su regreso a Madrid estrenando formato. La compañía acaba de abrir en el Mercado de Barceló una dark kitchen, donde ofrecerá de nuevo, únicamente para delivery y take away, la auténtica cocina americana de su icónico restaurante madrileño.

Con la apertura de esta primera dark kitchen, Hard Rock se suma a una de las tendencias mundiales del sector, la creación de locales centrados exclusivamente en desarrollar un servicio a domicilio de la máxima calidad. El menú de esta nueva ubicación incluye los platos estrella de Hard Rock Cafe®, como sus galardonadas Legendary® Steak Burgers, su BBQ Bacon Cheeseburger, el Pulled Pork Sandwich, sus genuinas alitas de pollo, los Southwest Spring Rolls y su cremosa y famosa cheescake.

Los clientes que quieran descubrir el menú completo o realizar un pedido pueden dirigirse al Mercado de Barceló, a la Rock Shop® de la calle Preciados o bien visitar Deliveroo, Just Eat, Uber Eats o Glovo. Mas información en este link. No es la única novedad de Hard Rock en nuestro país. Este mes también inauguró una Rock Shop® en el número 11 de la céntrica calle Preciados de Madrid. Una tienda dedicada a los fans de la marca donde pueden adquirir camisetas, sombreros, pins, cristalería y otras piezas de coleccionismo de Hard Rock. “Tras haber servido a nuestros clientes desde 1994 en nuestro antiguo local, era muy importante para nosotros continuar estando cerca y atenderles”, afirma Stefano Pandin, Area Vice President of Operations Europe at Hard Rock International. “Nuestra nueva ubicación, dedicada al servicio a domicilio, y la recién abierta Rock Shop® son excelentes formas de ofrecer a nuestros clientes una parte de la experiencia Hard Rock que tanto conocen y les apasiona”.

Para asegurar la seguridad y la salud de nuestros clientes, Hard Rock ha desarrollado el programa SAFE + SOUND, que ha sido implementado en cada una de sus localizaciones. Hard Rock Internacional se ha asociado con organizaciones de salud y seguridad mundialmente conocidas como EcoSure, Ecolab Division y NSF International, anteriormente National Sanitation Foundation, para asegurar que sus diferentes propiedades son SAFE + SOUND y cumplen con los más altos estándares de seguridad, salubridad, manipulación de alimentos y formación de empleados.

El renovado protocolo de seguridad SAFE + SOUND incluye, entre otros muchos aspectos, pautas dirigidas a todos los miembros del equipo, como la innovadora revisión no intrusiva de la temperatura térmica antes de entrar, medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla protectora.