La forma más curiosa de llegar hasta Petra: así es el Jordan Trail

El Jordan Trail no se puede hacer así como así, a no ser que seas un experto en la zona y en el senderismo. La ruta no tiene una señalización muy clara como el Camino de Santiago, y en ocasiones los recursos son limitados. En la zona norte del país es más fácil encontrar agua de forma natural, pero ten en cuenta que en partes como la etapa 6, el terreno árido y el calor dificulta la disponibilidad de agua.