El 'Festival Desnudo' de Japón acepta por primera vez a mujeres tras más de 12 siglos

Sin embargo, no pudieron participar en todos los rituales, no acompañaron a los hombres en su camino al santuario para tocar el shin-otoko y ahuyentar los espíritus malignos. Los grupos de mujeres estaban bien diferenciados. En lugar de ir semidesnudas llevaban 'abrigos happi', túnicas moradas y pantalones cortos blancos. Además, desfilaban separadas con sus propias ofrendas de bambú. Para ellas, reducir el trayecto y caminar por otro lado no es tan importante, al menos de momento.