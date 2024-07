La estación de metro de Tokio que es una oda a Hello Kitty

Eso de encontrarse con Hello Kitty en cualquier lugar es algo bastante común en Japón y algo que no paran de buscar los fanáticos de estos dibujos. Aunque poco a poco también lo es en cualquier lugar del mundo. En Tokio hay una estación de metro decorada con Hello Kitty y otros personajes de Sanrio como Pom Pom Purin, Little Twin Stars o My Melody. Es precisamente en la que hay que bajarse para llegar a Sanrio Puroland, la estación de Tama Center.