El dios que uno imagina, una columna de Sergio del Molino

Con estas condiciones no es extraño que las masas que hacen cola para entrar en el Panteón no se animen a inundar la basílica vecina, por lo que hay que agradecer a la administración vaticana su desidia e incompetencia. El día que se pongan eficaces y señalicen las puertas, no se va a caber. De momento, Santa Maria sopra Minerva es un reducto de paz en el corazón de una ciudad que no conoce la soledad ni el respiro. A mí me encanta sentarme en sus bancos un rato, entre las tinieblas góticas (es la única iglesia gótica tenebrista que conozco), y fingirme un turista de los del Grand Tour, cuando solo viajaban los señoritos ingleses y Stendhal.