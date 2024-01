Paradojas de América, por Sergio del Molino

Cada vez que viajo a Latinoamérica y salgo del avión, extenuado por las horas de vuelo, me maravillo por la brutalidad de aquellos españoles de tiempos de los Austrias. Me veo a mí mismo en el espejo del baño del aeropuerto hecho una piltrafa, suplicando una ducha y una cama, y no puedo sentir más que desprecio por mi flojera: los conquistadores llegaron al mismo sitio montados en una cáscara de nuez enfilada a favor de los vientos y expuestos al escorbuto, y ya en tierra firme se hicieron el viaje a pie y a machete. Yo ni siquiera he sido capaz de subir un tramo de escaleras no mecánicas y me he quejado de la calidad de la comida del avión.