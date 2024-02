Se buscan cuidadores de isla privada: el mejor trabajo del mundo

'Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida' es una frase de Confucio que todos deberíamos tener presente a la hora de buscar como ganarnos el pan. Ahora bien, si ya tienes tu vida laboral encaminada y lo de trabajar como nómada digital no es lo tuyo, debes saber que existe un trabajo al que muchos no dudarían en calificar como el mejor del mundo: cuidador de una isla privada.