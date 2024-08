Dos cosas que tienes que tener en cuenta antes de viajar a Marruecos, según las autoridades españolas

Viajar tanto a Marruecos como a Cabo Verde (aquí tienes un aperitivo con 30 imágenes impactantes del país) con un seguro resulta fundamental por lo siguiente: los gastos médicos. Y es que no solo vas a gastar un dineral por asuntos graves sino también por otros relacionados con intolerancias alimenticias y afecciones gastrointestinales. Además, ya sabes que las especias en Marruecos son de lo más intensas y no son aptas para todo tipo de público. Disfruta de la comida, sí, pero que no te cueste una úlcera. Y si llega el caso, con el seguro de Intermundial vas a poder estar cubierto.