5 consejos si viajas con bebés en avión que te harán ahorrar mucho espacio

Si tu hijo ya ha empezado con la alimentación complementaria y vas a estar fuera un par de días… ten en cuenta que no va a pasar nada porque no le hagas los purés o las papillas de frutas caseras. Hay potitos de buena calidad o, por qué no, se puede empezar a probar el BLW. Un trocito de calabacín de un buffet, una patata cocida o cualquier alimento fácil de masticar sin dientes y que no pueda causar ningún atragantamiento.