Consejos de experto para que tu viaje en furgoneta o autocaravana vaya sobre ruedas

Conviene que adquieras bastantes cajas de ordenación. Las de la comida mejor con tapa, para que cuando vayas a echar mano, no esté todo lleno de hormigas. Otro consejo a tener en cuenta es que no entres a la autocaravana con el calzado de la calle. Si tienes una caja en la entrada, es tan sencillo como cambiarse de calzado antes de entrar. Así evitarás estar todo el día barriendo el interior. Un error de primero de caravana lovers es no respetar las indicaciones de seguridad. Sí, ya sabemos que vas a tener la tentación de levantarte a coger cualquier cosita cuando el vehículo esté en movimiento. Aquí no vale aquello de “es solo un segundito”. No, si la autocaravana está en movimiento, todo el mundo sentado y con cinturones abrochados.