Los americanos lo tienen claro: esta es la comida española que detestan

Los callos son un plato tradicional de la cocia española que se elaboran con tripas de ternera cocinadas a fuego lento en una salsa espesa bien condimentada. Aquí los apreciamos por su textura gelatinosa y su intenso sabor, pero a los americanos esto no les convence. Da igual que los tomen en forma de tapa, como plato principal, que los acompañen de pan o estén aderezados con morcilla o chorizo; los callos no consiguen conquistar los paladares americanos. No están claros los motivos, pero este es sin duda un plato que no triunfa entre ellos.