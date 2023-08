La circulación del océano Atlántico está a punto de colapsar: estas son las razones

La circulación de vuelco meridional del Atlántico (conocida por sus siglas en inglés, AMOC) es un sistema de corrientes oceánicas que transportan agua caliente desde los trópicos hacia el norte. Su papel resulta fundamental en la regulación global del clima y, desgraciadamente, podría estar a punto de colapsar, según se desprende del reciente estudio de la Universidad de Copenhague publicado en Nature Communications y titulado 'Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation'.