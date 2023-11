10 regalos viajeros que no te puedes perder este Black Friday 2023

Tu próximo viaje puede ser la oportunidad para estrenar tu primer cepillo eléctrico sostenible. Brushboo se ha convertido en la primera marca española en lanzar un cepillo de vibración sónica (hasta 45.000 vibraciones por minuto) y cabezal intercambiable de bambú: Ecosonic. El cepillo incluye tres cabezales de bambú ecológico con cerdas de dureza media, que se adaptan tan perfectamente al mango que el cepillo no acumula gérmenes en las juntas. Además, con su compra contribuirás a la reforestación, ya que Brushboo destina el 10% de sus beneficios a replantar árboles a través de la asociación Plant for the Planet.