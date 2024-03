La Biblioteca del Futuro y los libros que no se podrán leer hasta el siglo XXII

En el centro de la capital noruega se esconde una biblioteca muy especial: sus libros no pueden leerse. Al menos hasta que pasen 90 años. No se llama la Biblioteca del Futuro por casualidad. Este proyecto juega con el paso del tiempo y la naturaleza y reflexiona sobre lo efímero de lo humano. Vio la luz el pasado 2014, cuando la biblioteca pública de Oslo comenzó a recoger una obra original al año que no podía leerse ni publicarse hasta que hubiera pasado un siglo. Los manuscritos se guardan en la última planta, la Sala del Silencio, que se abre cada primavera para guardar uno nuevo. Ya ha transcurrido la primera década y son nueve los manuscritos que se recogen.