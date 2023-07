La metamorfosis de Oslo: de ciudad modesta a capital cool

La gastronomía también ha sido protagonista en esta metamorfosis vinculada a la construcción de la identidad cultural de Oslo, como ciudad pero también como capital de Noruega. De ello sabe mucho Even Ramsvik, chef aclamado —y bendecido con una estrella Michelin— por su restaurante Ylajali, cuyas puertas cerró en el año 2016. Allí forjó una nueva forma de hacer gastronomía basándose en la esencia noruega. “Es el tiempo noruego el que me influye, es su geografía la que marca cómo cocino, incluso aunque los ingredientes sean los mismos”, llegó a explicar. Autor del libro Ny Norsk Mat (Nueva Comida Noruega), Ramsvik destacó siempre por su creatividad. “Hubiera sido un error simplemente implementar la tendencia nórdica como en muchos otros restaurantes. Eso no habría sido verdaderamente noruego para mí”, reconoce el chef, que en la actualidad está involucrado en la dirección de Lava Oslo, un porfolio de restaurantes diversos, cuyo objetivo es desarrollar la escena y cultura gastronómica de la capital noruega.