Una azafata sorprendida con una costumbre de los españoles en el avión: "no tiene sentido"

Otra de las cosas que han sorprendido a la azafata es que “los españoles, en comparación con ingleses u escoceses, no consumimos dentro del avión, no consumimos nada que no sea agua, como mucho un café”. La TCP asegura que en otras nacionalidades la gente se pasa el vuelo bebiendo, sin importar el precio de estas bebidas en el aire. Para ella la razón de peso es que los españoles “somos de la hermandad del puño cerrado”.