¿Crees en los animales mitológicos? Entonces tienes que visitar este museo

Hoy, se consagra como uno de los principales referentes en la ciencia de la criptozoología. Escribió libros como “Mysterious America” (acerca de las principales criaturas misteriosas de Estados Unidos) y dedicó largas investigaciones al fenómeno de Pie Grande, cómo su ensayo “The field guide to bigfoot and other mystery primates”. Con más de 54 años en esta disciplina, se enfrenta a escépticos y desacreditadores que desestiman su trabajo de campo. No obstante, el naturalista fundamenta que “es una ciencia que requiere mentes abiertas”.