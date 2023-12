Las abuelas de TikTok que han dado la vuelta al mundo en 80 días y con 82 años

Ellie Hamby y Sandy Hazelip son dos amigas de 82 años que acaban de dar la vuelta al mundo en 80 días. Han cruzado el pasaje de Drake para ver la Antártida, han volado en globo sobre Egipto, sobrevolaron el Everest y vieron la Gran Barrera de Coral en Australia. En su cuenta de TikTok @aroundtheworldat80 (Around The World at 80) tienen miles de visualizaciones y de seguidores.