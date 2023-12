"África es el destino ideal para los amantes de la aventura, la naturaleza salvaje y las culturas ancestrales"

Mi primer viaje a África me cambió la vida y no lo dudé, decidí dejar mi monótona vida en Barcelona atrás y vivir mi gran aventura africana. En un primer momento, trabajé como organizador de viajes y guía para otras empresas en África, pero al poco tiempo observé que había personas que buscaban viajar de una manera diferente, más íntima y poniendo especial atención en la calidad de la vivencia y no solo en el destino o los alojamientos. The Travel Coach arrancó antes del Covid pero la pandemia terminó de perfilar la idea y, en nuestro caso, incluso nos benefició, debido a que ya nada era igual, el viajero postpandémico buscaba viajar en grupos pequeños, desde una perspectiva más personal y con propuestas de viaje diseñadas por profesionales que sintieran el destino y se lo hicieran sentir a ellos. En el nuevo mundo del turismo nuestra propuesta más íntima y personal encajaba a la perfección.