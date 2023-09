10 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en Florencia.

En 2018, el alcalde de Florencia, Dario Nardella, aprobó una normativa en la que se prohibía comer parado en cuatro calles clave del centro his­tórico (Via de’Neri, Via della Ninna, Piazzale degli Uffizi y Piazza del Grano). No puede el viajero pecar de turista primerizo y sentarse en los bordillos de las aceras para comer bocadillos. Solo se puede ­degustar la street food florentina si se va caminando o, de lo contrario, las multas van desde los 150 a los 500 euros.