20 maravillas del mundo que hay que ver (al menos) una vez en la vida

Un recorrido por dos decenas de tesoros que las más diversas civilizaciones han dejado esparcidas por el planeta: desde la Gran Pirámide de Giza, única superviviente de las siete Maravillas del Mundo Antiguo, hasta la Gran Muralla China o la Estatua de la Libertad de Nueva York.

A las finalistas de la encuesta planetaria de New7 Wonders of the World, una campaña que se inició en el año 2000 para elegir las nuevas maravillas del mundo entre 200 monumentos, se suman otras que no podrían faltar en el ADN viajero. Los ganadores de dicha campaña fueron: la Gran Muralla China, Petra (Jordania), el Coliseo romano, Chichen Itza (México), el Machu Picchu (Perú), el Taj Mahal (India) y el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro.

No están todas las que son, pero sí son todas las que están.