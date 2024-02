15 regalos de San Valentín perfectos para viajeros y amantes de la gastronomía

San Valentín, de hecho, es un momento especial para descubrirla, pues han preparado tres cócteles de edición limitada para disfrutar en pareja: el Let's get FIZZical, con ginebra, lima, maracuyá, sirope especiado, clara de huevo y cava; el You had me at MEZCAL, con mezcal, tequila, Noix St Jean, limón, sirope de ágave, bitter de naranka y solución salina; y el RUM away whit me, con Mantuano, ron Worthy Park Overproof, piña, lima, café Cold Brew y orgeat.