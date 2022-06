Estos son los 15 barrios más bonitos de España

¿Qué define que un barrio sea algo tan subjetivo como "bonito"? Eso es lo que nos hemos planteado en la redacción de VIAJAR y, con esta premisa, nos hemos lanzado a la búsqueda de esas joyas que enriquecen las principales ciudades de España, que aglutinan una bella arquitectura, una vida burbujeante y un entorno único. Esta es nuestra lista de los 15 barrios más bonitos de nuestro país. ¿Coincide con la tuya? ¿Añadirías o quitarías alguno? ¡El debate está servido!

1. Albaicín, Granada

El hecho de que casi siempre suene de fondo una guitarra española que recuerda que su legado gitano y flamenco permanece intacto, ya sería suficiente para pertenecer a este ranking. Pero es que, además, este barrio encaramado en un cerro frente a la Alhambra es un delicioso laberinto de callecitas blancas donde perderse a placer, que, inexplicablemente (y afortunadamente) sigue sin ser invadido por la hordas de guiris que visitan Granada cada día. ¿Un plan para redondear la experiencia? Cervecita fría y cualquiera de las tapas de la terraza del Torcuato.

2. Ruzafa, Valencia

Hace dos siglos era un municipio rural, pero hoy ha sido absorbido por la ciudad y se ha convertido en su corazón más latiente. Dicen que es el nuevo barrio “hípster” y lo comparan con Malasaña en Madrid o Gràcia en Barcelona.

Para nosotros, aunque es verdad que este barrio de fachadas coloridas está en pleno proceso gentrificador se ha llenado de locales de moda, sigue teniendo personalidad propia, anclada por su mercado municipal, que marca el ritmo del barrio.

3. Barrio de las Letras, Madrid

No es casual que también se llame el barrio de los literatos y de las musas. Debe su nombre a la actividad literaria desarrollada a lo largo de los siglos xvi y xvii, y es que aquí fijaron su residencia algunos de nuestros literatos más destacados, como Miguel de Cervantes, Quevedo o Góngora. Pasear por sus calles es lo más parecido a pasear por el Siglo de Oro.

4. La Alameda, Sevilla

Es posible que te preguntes por qué no hemos elegido Triana. Y es que, aunque ese barrio a la vera del Guadalquivir es sin duda una belleza que mantiene intacta la esencia tradicional de la ciudad, en La Alameda descubrimos igualmente casitas de dos y tres plantas con terraza en la azotea, y esta zona se ha imbuido de modernidad en la última década, de modo que representa la Sevilla más rabiosamente actual, sin soltar la mano de la tradición.

5. Gros, San Sebastián

Este barrio señorial cuenta con dos tesoros que lo hacen especial: el edificio del Kursaal, auditorio y palacio de congresos para cuyo diseño, el gran arquitecto Rafael Moneo se inspiró en las piedras rectangulares que se amontonan a pocos metros, en la desembocadura del río Urumea. ¿Y el otro tesoro? Su playa, posiblemente el arenal surfero urbano más deseado del mundo.

6. Ciudad Monumental de Cáceres

Es la parte del casco antiguo que comprende todo lo que está dentro de la muralla. Con dos milenios de historia, se mantiene prácticamente intacto desde el siglo XIV, tal es su buen estado de conservación que ha este conjunto histórico intramuros, mezcla de estilo gótico y renacentista, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

7. Barrio Gótico, Barcelona

Si bien en las últimas décadas se ha generado cierta controversia sobre si el origen gótico de muchos edificios es real o consecuencia de posteriores restauraciones, lo cierto es que la belleza de sus calles, algunas de las cuales recuerdan al gótico veneciano, hace que dejarse llevar por ellas sea un auténtico placer para los sentidos. Siempre que no te lo encuentres masificado, claro, porque es uno de los lugares preferidos por los turistas. ¿Nuestro consejo? Pasearlo por la mañana temprano, con la fresca.

8. Cimadevilla, Gijón

Es el área más antigua de la ciudad, y conserva vestigios arqueológicos de la época romana, así como estética de barrio de pescadores del siglo XIX. ¿Lo mejor de este barrio? Las innumerables terrazas para tapear y escanciar la mejor sidra.

9. La Judería, Córdoba

Si hablamos de barrios bonitos, cautivadores y con esencia… entonces la judería de Córdoba debe estar en nuestro pensamiento. Estrechas callejuelas en las que es fácil perderse si no las conoces, pero que reúnen todo el encanto de una ciudad que siempre brilla alegre.

Este barrio judío, emplazado en pleno casco histórico, forma parte de una zona designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1994. Este barrio de la judería servía para aislar a sus habitantes, al tiempo que los protegía de sus enemigos.

10. Vegueta, Las Palmas

Es el casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria, donde a finales del siglo XV empezó el germen de lo que ahora es la ciudad más poblada de las Islas Canarias. De este precioso, y particular barrio podemos destacar la Plaza de San Antonio Abad, el núcleo fundacional de la ciudad.

También la Plaza de Santa Ana, considerada como la Plaza Mayor de la ciudad: y es que aquí, históricamente, se han concentrado todos los edificios gubernamentales y eclesiásticos de la zona.

11. Dalt Vila, Ibiza

No podemos imaginar Dalt Vila, el barrio más bonito de toda Ibiza (y de España), sin pensar en la impresión que causan sus murallas renacentistas. Éstas coronan la ciudad y constituyen el monumento más apabullante de toda la isla: con sus siete baluartes unidos por la muralla que forman un perímetro de 1.800 metros, y desde el que se puede ver la ciudad y el puerto en todas sus direcciones.

12. La Viña, Cádiz

Si quieres conocer el encanto de Cádiz, entonces tienes que hacer una parada obligatoria en el barrio de La Viña, ubicado en su centro histórico. Su nombre viene dado porque, antiguamente, esta zona era el lugar de cultivo de la vid. Con el aumento demográfico de la población finalmente empezó a edificarse dando lugar a un encantador lugar que podemos disfrutar en la actualidad.

En verano, y más cuando anochece, es habitual encontrar espectáculos en sus calles: como el flamenco en los balcones, donde los mejores cantaores y cantaoras de la ciudad se asoman a un balcón de la calle a cantar los cantes de Cádiz.

13. Casco Histórico, Toledo

Si hablamos de uno de los barrios más bellos de Toledo, es este el que se nos viene a la mente. Y es que… perderse por las calles de Toledo es una experiencia que todos deberíamos vivir una vez en la vida, y más en este barrio.

En un paseo por su casco histórico encontraremos sinagogas, mezquitas, conventos, palacios, murallas y un sinfín de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y es que… ¡Qué bonita eres, Toledo!

14. Barrio Húmedo, León

Para obligatoria, estés el tiempo que estés en la ciudad. ¿Por qué? Porque es perfecto para irte de tapas (tanto, que tiene el honor de ser considerada una de las mejores rutas de tapeo de España), y por la vida que inunda sus calles de sus gentes y en el que encontramos lugares tan interesantes como la catedral gótica de Santa María de Regla de León, también conocida como la “Pulchra Leonina” (La Bella Leonesa, en español).

15. Ciudad Vieja, A Coruña

Si has estado en A Coruña y no has visitado su Ciudad Vieja… entonces tenemos que decirte que es hora de volver a descubrir la ciudad. Un recorrido por sus calles es capaz de hacernos revivir las etapas más importantes de su historia, llevándonos hasta el medievo o el barroco.

Aquí no puedes dejar de ver el jardín romántico de San Carlos, donde podemos apreciar la escultura del Magnus Portus Artabrorum romano. Pero tampoco el palacio de los marqueses de San Martín de Hombrerio, la Real Academia Galega o el Palacio Cornide. ¡Belleza en estado puro!