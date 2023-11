Una tripulante de cabina desmonta los principales mitos en torno a las azafatas de vuelo

Ahora que viajar en avión ya no es una cosa solo accesible para los bolsillos más pudientes, cualquier persona puede viajar por muy poco dinero; de hecho, si pillas una buena oferta (siguiendo estos consejos), te puede salir más barato que quedarte en casa y pedir la cena a domicilio. Pero hoy no vamos a hablar de ofertas, sino de mitos y leyendas en torno a la profesión de TPC. Tripulante de cabina de pasajeros por si queda algún despistado en la sala que no esté al tanto de la jerga utilizada en aviación.