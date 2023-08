Tita de Buenos Aires, la reina de las empanadas en Madrid

En Tita de Buenos Aires definen sus empanadas como "perfectamente imperfectas", porque no hay dos iguales, al ser un producto 100% artesanal que se elabora cada día en la calle Zurbano: "Su secreto está en lo bien amalgamada que está la masa con el relleno. No es una masa que quede muy húmeda ni muy seca, tiene la consistencia justa. Nosotros seguimos mucho la receta y producción tradicional. Su autenticidad es su principal valor, con mucho gusto a lo argentino, si bien luego se adapta al lugar donde está. Se come caliente y no debe calentarse en microondas para que la masa no se modifique y quede muy gomosa, y su masa no se debe quemar por fuera para que no se reseque”.