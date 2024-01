El restaurante con la carta de aguas más extensa del mundo está en Galicia: la más cara cuesta 17.500 euros

"Como nota adicional, no recomendamos por norma general maridar aguas con gas y vinos, ya que tienden a distraer de la experiencia", se lee contundente. El restaurante es además "distinguido miembro honorífico de la Fine Water Society", una fundación que defiende que el agua no es solo agua y guía de cabecera de los expertos del agua. El ourensano buscó en sus inicios, en 2007, ofrecer algo radicalmente diferente y se decantó por el agua. "Es una bebida que en ningún lado puedes escoger, es una de las más sanas y más bebidas a nivel mundial", cuenta Carlos Crespo, el dueño. "Tú pides una cerveza, un refresco y tienes varias marcas, igual con los platos, pero con el agua eso no sucede", explica. Ni él ni su hija se consideran hidrosumilleres, aunque cuentan con varios cursos. Aun así, su distinción es tal que incluso desde el otro lado del globo conocen el local por esta característica.