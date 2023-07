El paraíso de la tortilla de patata existe y se llama La Martinuca

Si no sabes si pedir la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, no te preocupes, en La Martinuca tienen las dos. Pero no solo eso, allí podrás disfrutar de su impresionante tortilla de patata con sobrasada cuyo inigualable sabor será todo un gusto para tu paladar. En este restaurante han pensado en todo y tienen diferentes tamaños de tortillas para adaptarse a las necesidades de todo el mundo. Si planeas una cena de amigos o familia puedes optar por sus tortillas para compartir entre dos o tres personas por 20,90 euros. Si lo que te apetece es disfrutar de esta delicia solo, también cuentan con tortillas individuales por 12,90 euros.