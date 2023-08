Los mejores libros de cocina vegetariana de la historia.

En la actualidad hay miles de personas vegetarianas y veganas que deciden por voluntad propia no consumir alimentos cárnicos o que provengan de algún animal, pero no por ello comen peor o sus platos son menos deliciosos. El libro Cocina vegana para toda la familia: Recetas 100% vegetales para grandes y pequeños, nos enseña que es posible hacer una tortilla de patata sin usar huevos o un delicioso plato de albóndigas sin carne. Muchos creen que no es posible cocinar sin productos de origen animal pero Brandon Bener y Kate Estivella demuestran en este recetario que se puede ser vegetariano o vegano y tener una dieta sana y variada.