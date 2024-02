El restaurante donde sirven la mejor tortilla de patatas de España, según Rosalía

Cuando el año pasado Rosalía publicó en su cuenta de Twitter que "la mejor tortilla de Barcelona se come en el Bar El Pollo", Aimar -el dueño del local- no esperaba la sorpresa que les aguardaba. Tras el sorpresivo tuit, la demanda de El Pollo aumentó exponencialmente. A pesar de este hecho, los cocineros del bar continúan preparando el plato por cantidad y no por demanda: durante el día se cocina una limitado número de tortillas, y no se hacen más, aunque haya quejas.