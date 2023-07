El maridaje que aman los grandes chefs y que tú no te has animado a probar (todavía)

El maridaje está de moda y proporciona al comensal una perspectiva mucho más amplia de la experiencia gastronómica, realzando sabores y descubriendo matices únicos. Hoy en día se marida con todo, con sake, con cócteles y con cualquier bebida espirituosa que uno se pueda imaginar. Pero, de entre todas las posibilidades, hay una ante la que sucumben todos los grandes chefs y que, hasta ahora, no ha calado entre el gran público: el maridaje con vinos de Jérez y Manzanilla. Esta última, de Sanlúcar de Barrameda, of course.