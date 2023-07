Los 5 restaurantes que recomiendan todos los turistas que van a El Cairo

El ZEN Cafe y Lounge está en el mismo hotel Holiday Inn que The View Restaurant, y lo podremos encontrar en el vestíbulo. Ofrece un ambiente moderno y relajado, ideal para un tentempie a media mañana o un té a media tarde, un postre, una dulce merienda o un café. Abre todos los días de ocho de la mañana y cierra a las once de la noche. Aunque no requiere de reserva previa, tienen disponible un número de teléfono por si quieres asegurarte una mesa.