Primavera romántica: hoteles en plena naturaleza para tu próxima escapada

De la sierra de Guadarrama, a la vecina de Gredos. Aquí, en Candeleda, se encuentra Nabia, un hotelito construido adrede para sacar el máximo partido de las vistas inmensas que hay, con 12 habitaciones de grandes ventanales donde el huésped no se cansa de mirar la solana del Almanzor, el valle del Tiétar, el embalse de Rosarito, los montes de Toledo y la sierra de Guadalupe. Su nombre es un homenaje a los vetones, los primitivos pobladores de Ávila, que aquí al lado, en El Raso, construyeron un castro importante, que puede y debe visitarse, y que así, Nabia, llamaban a su diosa de los valles y de los ríos, de los bosques y de los montes. ¿Y de las chimeneas? No, no era diosa de las chimeneas, pero el hotel tiene tres en otras tantas suites.