El hotel de Ibiza donde Freddie Mercury celebró uno de sus cumpleaños más famosos

Aunque no fue eso lo que le prometió el dueño Tony Pike. Cuando Freddie Mercury se alojó allí por primera vez, contaba que le preguntó por el motivo del nombre de la Suite Julio, a lo que Pike respondió que era "un famoso cantante internacional". Sin obtener respuesta por parte de su compatriota añadió: "Si sigues cantando, no te prometo nada, pero tal vez nombre un cobertizo de herramientas en tu honor". "Me llamó bastardo", decía entre risas. La mente no le alcanzaba a imaginar que aquella finca rústica a medio derruir que se topó de golpe unos años antes llegaría a ser una auténtica institución.