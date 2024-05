Hoshinoya Fuji: el hotel con las mejores vistas de Japón

Un destino donde la tradición y la cultura protagonizan la escena social, donde la historia se cuenta por milenios y los samuráis no pertenecían a la ficción. Japón, que no abrió sus fronteras hasta bien entrado el siglo XIX y parecía que iba a quedar estancado como civilización, es hoy uno de los países más avanzados del planeta. Aun así, la conservación de la tradición es tal que no es extraño ver pasear a geishas por las calles de Tokio o a sumotoris luchar en una especie de ceremonia ritual.