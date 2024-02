Dormir en una habitación de paja es posible en Viena

Aunque el desayuno se degusta en una larga mesa en la zona de ventas, junto con los clientes de la tienda y la familia que todavía vivie allí. Si lo que se quiere son huevos, no pueden ser más frescos, puesto que el propio huesped los coge del gallinero. El proceso no tendría por qué ser de extrañar si no fuera porque el alojamiento se ubica en pleno centro de una ciudad de casi dos millones de habitantes como es Viena. Cuenta también con piscina y sauna privada que es posible utilizar, rechazando la sensación de ser un turista y acogiendo el sentimiento de convertirse en uno más de la familia Gegenbauer.