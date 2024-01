El Valladolid de Concha Velasco, del que siempre estuvo orgullosa

Tan implicada estaba y tanto la querían -allí y en toda España- que le concedieron en 2018 lo que ella misma describía como "la distinción más importante" de su carrera: la Medalla de Oro de su ciudad. Cuando la recogió en el Teatro Calderón dijo: "Quizá yo no he hecho por Valladolid lo que Valladolid ha hecho por mí, que es dejarme nacer en una ciudad tan bonita, tan culta, tan tolerante". Ese amor por la ciudad natal le viene de cuna, pues por parte de madre heredó unas raíces profundamentes vallisoletanas. Su bisabuelo materno, según contaba, construyó la calle Niña Guapa y levantó la Casa del Pueblo; y su abuelo Jesús Varona escribió la letra del himno de la localidad. Como para no estar ligada a la ciudad.