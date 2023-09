El lugar más extraño de España se encuentra en Valladolid y es una auténtica locura

Sobre todos estos huesos destaca la frase 'Como te ves, yo me vi, como me ves, te verás, todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás', que junto con los cráneos crea un ambiente misterioso que nos recuerda la importancia de la vida y sirve a los feligreses de inspiración. El famoso doctor Gregorio Marañón, que da nombre a uno de los hospitales más famosos de la capital, se llevó cientos de estos huesos a la Universidad Complutense para analizarlos y, por eso, en la actualidad hay muchos menos de los que había en sus inicios.