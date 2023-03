Recorriendo el Valle de Baztan, un paseo por la trilogía de Dolores Redondo

Antes de abandonar Elizondo, aquellos más idólatras se pueden acercar a la nueva comisaría de la Policía Foral, o ya no tan nueva. Punto de encuentro de Amaia Salazar y sus compañeros de homicidios. El edificio no existía cuando la escritora lo describió, pero se basó en los planos auténticos, a los que tuvo acceso, para ser lo más fidedigna posible. Tal vez sea la comisaría más famosa y fotografiada de Navarra. Dicen que en la puerta de uno de los despachos, y en homenaje a Dolores Redondo y a su obra, cuelga un cartel en el que se lee: "Aquí trabaja la inspectora Amaia Salazar". Antes de abandonar Elizondo hay que asomarse de nuevo al río Baztan, desde detrás del Ayuntamiento hay bonitas vistas y se puede contemplar el curso del agua bajo el Palacio de Arizkun y sus reflejos ondulados por la corriente. El edificio es mencionado varias veces en la novela junto a una casona casi contigua, abandonada en la ficción y en la realidad, que era el antiguo hospital de peregrinos, conocido como Hospitalenea. En ella tiene lugar uno de los episodios más emocionantes de la novela. Pero mejor no desvelar misterios para no chafar la guitarra de ningún potencial lector o lectora.