Un recorrido distinto por Gandia: tras las huellas de los Borja

Con 24 años de experiencia en el sector pesquero y saliendo a faenar con la embarcación de artes menores Tramuntana, María explica que para ejercer esta profesión ha tenido que aprender diferentes artes (palangres, betas, trasmallos y alcatruces) y “guiarse por la intuición”. Un oficio que le gustó desde el primer día porque le daba “una libertad que no me daba otro oficio”. Eso sí, considera que es un trabajo muy vocacional pues “requiere de mucho sacrificio, no hay horarios y necesita mucha dedicación”. Desde 2022 María Casas es la presienta de la Asociación Mujeres de la Mar (Adomar), que vela por los derechos de las mujeres en un sector tan difícil como la pesca.