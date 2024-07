El pueblo de Soria que parece sacado de una película Disney

No podemos olvidarnos del Palacio Episcopal, un edificio cuya parte más interesante es su fachada, de estilo gótico hispano-flamenco y de la época del obispo Alonso Enríquez. Y, al atravesar el gran portón, las intrigas eclesiásticas entran en acción en nuestra particular película. Allí aparecen nuevos protagonistas con sotana que, quizá ayuden al más débil, que pretende esconderse tras sus muros. Podrán incluso dejarle un hábito y un alzacuello para no levantar sospechas cuando se dirija a la Catedral de El Burgo de Osma. Y, una vez allí, se dirigiría hasta la Sala Capitular en la que se encuentra el sepulcro de San Pedro de Osma para encontrarse con uno de los actores que tiene la clave para que todo tenga un final feliz.