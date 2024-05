El pueblo de Burgos que parece sacado de una película Disney

Una de las regiones en continua despoblación, Castilla y León, bien podría favorecerse de alguna película de Disney que tomara por protagonista sus campos ondulados y amarillos. Hasta que los estudios californianos se den cuenta, Castilla y León seguirá teniendo una belleza singular. Las ciudades tienen castillos y murallas que no podrían soñar en USA. Los pueblos tienen una arquitectura y un románico que no tiene comparación. En Castilla y León se come y se bebe mejor que en el antiguo imperio romano, mejor que en cualquier esquina de California. En fin, Castilla y León es un lugar para descubrir, un lugar poco conocido, y quizá mejor que siga siendo así, quizá nos guste así.