El pueblo más pequeño de Soria: 144 habitantes, infinitos encantos

En esta ocasión no hablamos del pueblo más pequeño en cuanto a población. Aunque 144 habitantes no son muchos, Soria tiene grandes postulantes a ser el pueblo menos habitado. En este caso medimos los kilómetros de municipio. Y en Salduero se llevan el premio: 2,69 kilómetros cuadrados, el pueblito con el territorio más pequeño de Soria. A poco que des un paseo te sales del pueblo. Un día te despistas y te has exiliado de tu propio municipio.