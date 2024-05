El pueblo más pequeño de Pontevedra: 1 habitante, infinitos encantos

Muchas de estas pequeñas parroquias cuentan con un solo morador. La vida no es fácil y si bien la paz y la tranquilidad están aseguradas, otros servicios brillan por su ausencia. No hay comercios y hacerse con una simple hogaza de pan se convierte en ocasiones en una misión imposible. El panadero visita estos lugares un par de días en semana, así como algunas furgonetas de vendedores que llevan productos de primera necesidad. Y, los moradores que no disponen de vehículo propio, lo tienen aún más complicado. Además, hay que tener en cuenta que la media de edad de los pueblos que cuentan con un solo habitante no suele bajar de los 70/80 años.