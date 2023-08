El pueblo blanco valenciano con unas playas como las de Grecia

Nos trasladamos a Alicante, más concretamente a un municipio costero con encanto y playas paradisiacas como las de Santorini. Altea es uno de los destinos de la Marina que aglutina más visitas durante las vacaciones de verano. Y es que razones no le faltan, su centro histórico, el paseo marítimo, la plaza del Ayuntamiento, el Jardín de los Sentidos (ideal para una merienda en familia) ... Por no hablar de las playas que ofrece Altea, todo un 'must' imprescindible.