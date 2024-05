No todo es playa: un paseo por el pueblo español más alejado de la costa

Corría el año 1989 cuando el grupo The Refrescos sonaba en todas las cadenas de radio españolas con su mítica canción ‘Aquí no hay playa’, en la que se cantaban algunos atractivos de la capital, pero, claro, ya se sabe que ‘al llegar agosto, vaya, vaya… aquí no hay playa’. Y entonces, los madrileños más chulos que un 8 replicaban ‘¿y qué, jo***?’. Y es que, si coges un mapa de España y buscas el lugar más alejado de la costa, podría parecer que Madrid tiene todas las papeletas… pero no es así.