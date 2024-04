El pequeño Cañón del Colorado en Toledo: una ruta espectacular

En algún momento, cuando así lo sientas, deberás emprender el camino de vuelta, ya que es una ruta circular. Serán otros dos kilómetros con la naturaleza inundándolo todo a tu alrededor, a la intemperie, sin molestias ningunas, tú contigo mismx o con quien hayas elegido para que te acompañe. Como ves, y a diferencia de otras rutas senderistas bastante más exigentes, la ruta de las Barrancas de Burujón es asequible para casi todo el mundo. No es una paliza. No es una caminata de esas en las que te dejas la misma vida. Es un paseo agradable. Eso sí: tal y como recuerdan desde el citado medio, “es obligatorio programar la visita en horas en las que la radiación solar no sea contraproducente”. La salud lo primero.