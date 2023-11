Peratallada, la joya por descubrir de Cataluña

No es necesario asomarse por una ventana para ver la Costa Brava, su encanto no necesita ser adornado por el mar, al contrario de lo que muchos puedan pensar. Es uno de los pueblos más bonitos de la Cataluña medieval -y no medieval- que todavía conserva su aspecto feudal. En el medievo fue una de las ciudades mejor fortificadas de la zona, con tres recintos de muralla de los siglos XII y XIII: uno en el centro coronado por un castillo, otro en el levante y otro en el norte. Además conserva una iglesia románica de principios del siglo XIII, la de Sant Esteve.