El parador perfecto para una escapada a la nieve

No hay nada más maravilloso que dejarse mimar tras un duro día de esquí. Vielha está a tan solo 20 minutos en coche de la estación de Baqueira-Beret y, cuando uno vuelve después de haber pasado todo el día en pistas, no hay mejor plan que relajarse en un spa que no tiene nada que envidiar a los mejores spas del mundo. Las instalaciones cuentan con baño de burbujas, baño de hidromasaje exterior, ducha de aceites esenciales, ducha de sensaciones, ducha escocesa bitérmica, pediluvio, sauna finlandesa o sauna turca.