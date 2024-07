Ourense: la 'ciudad del agua' más infravalorada de Galicia

No es casualidad que Ourense sea la provincia española que más centenarios alberga y una de las Zonas Azules del planeta, pues el aura de la urbe transmite una tranquilidad de la que pocos sitios gozan. Poco más de 100.000 personas habitan la capital orensana. Quizá sea la falta de costa lo que provoca que no sea tan conocida, pero recorrerla caminando los cinco kilómetros de orilla del Miño y descubrir su casco histórico es suficiente para darse de cuenta de que no le hace falta.